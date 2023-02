Record de points de Lebron James en NBA : Biden, Magic ou Silver saluent l'exploit du "King"

"LeBron, félicitations. Avec tout ton cœur et toute ton âme, tu as battu un record d'enfer. Tu as élevé le jeu", a déclaré le président américain Biden dans un message vidéo. "Plus que cela, comme Kareem, Bill Russell et d'autres qui t'ont précédé, tu as mis au défi et inspiré la nation à être meilleure, à faire mieux et à vivre pleinement notre potentiel."



James a levé les deux bras en signe de célébration après avoir écrit l'histoire et a posé pour des photos avec Abdul-Jabbar, 75 ans, qui était présent à Los Angeles.