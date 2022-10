Record de douceur ce vendredi

Dès lors, avec un soleil généreux et un petit vent modéré de secteur sud-ouest et tout au plus un léger voile nuageux d’altitude, nous devrions nous envoler vers des records de douceur pour un 28 octobre. Le précédent record datant de 1913 était de 21,1°C alors que l’on devrait aujourd’hui atteindre 23°C sur la Capitale. On devrait observer 19 à 20°C du littoral à la Haute Ardenne, et de 21 à 23°C de l’ouest vers le centre du pays.