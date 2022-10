Record de cols, CLM très court : 5 choses à savoir sur le Tour de France 2023

Douze nouveaux sites ou villes-étapes accueilleront le Tour pour la première fois: outre les deux espagnoles (Bilbao et Amorebieta-Etxano), Nogaro, Vulcania, Moulins, Belleville-en-Beaujolais, Châtillon-sur-Chalaronne, Les Gets Les Portes du Soleil, Passy, Combloux, Poligny et Le Markstein Fellering découvriront la course. Sur les 21 étapes, on compte 8 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, 8 étapes de montagne avec 4 arrivées en altitude (Cauterets-Cambasque, Puy de Dôme, Grand Colombier et Saint-Gervais Mont-Blanc) et 1 étape contre-la-montre en individuel. Il y aura deux journées de repos, les lundi 10 et 17 juillet.