Record de buts pour Cristiano Ronaldo : "Il a tiré sa motivation du fait que Messi n'était pas au top de sa forme"

Ce duel à distance avec le numéro 10 argentin, il en est aussi question avec ce record de 807 buts en matchs officiels.

Alors que Lionel Messi patauge au Paris-Saint-Germain, auteur de 2 buts seulement depuis son arrivée en France, ce qui le classe 91e buteur de Ligue 1 à 34 ans, Cristiano Ronaldo, 37 ans, est le 2e meilleur buteur de Premier League avec 12 buts. D'autant plus que Cristiano Ronaldo s'est toujours démarqué par son esprit de compétition et sa discipline physique exemplaire. "Quand Messi cartonne, Ronaldo veut cartonner encore plus, et quand Messi est dans le creux, Ronaldo veut encore accroître le fossé qui les sépare. Je suis sûr que Ronaldo a tiré sa motivation du fait que Messi n'était pas au top de sa forme contre le Real Madrid, on ne parle même pas de Neymar" analyse Eby Brouzakis.

Revient alors l'éternelle question : Ronaldo est-il plus fort que Messi et est-il le meilleur joueur de l'histoire du football si les buts seuls ne comptent pas ? Pour le journaliste sportif, Diego Maradona et Zinédine Zidane restent les plus grands... mais dans ce genre de débat, tout reste évidemment subjectif.