Record de buts, penaltys à la pelle, arbitres cléments : les chiffres de la Coupe du monde 2022

172 buts ont été marqués sur l’ensemble de la phase finale. Cela fait du Mondial qatarien le plus prolifique de l’histoire de la compétition, devant les éditions de 1998 et 2014 (171 buts).

Le format actuel à 64 matchs favorise toutefois ce type de record : la moyenne de buts du Mondial 2022 est de 2,69 par match, contre 5,4 pour le tournoi suisse de 1954. Un autre football évidemment…

Paradoxalement, cette Coupe du monde 2022 se démarque par un grand nombre de rencontres sans but inscrit. Sept matchs se sont soldés par un score de 0-0, un record copartagé avec sept autres éditions.

On peut aussi souligner le faible nombre de buts contre son camp sur l’ensemble du tournoi. La FIFA n’en a comptabilisé que deux : celui de Nayef Aguerd contre le Canada et celui d’Enzo Fernández contre l’Australie. On est bien loin du record de douze du Mondial de 2018.