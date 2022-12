Record de buts, de victoires et précédents affrontements : tout savoir sur les quarts de finale de la Coupe du monde

Statistiques collectives

- La Croatie n’a jamais battu le Brésil toutes compétitions confondues. Les deux nations se sont rencontrées à quatre reprises, pour trois victoires brésiliennes et un partage. Leur dernière confrontation date de juin 2018, elle s’était soldée par une victoire 2-0 de la Seleção.

- Si le Brésil bat la Croatie, il a l’occasion de disputer sa neuvième demi-finale de Coupe du monde. Seule l’Allemagne a atteint le stade de la compétition plus souvent, soit douze fois.

- La Croatie a atteint au moins les demi-finales à chaque fois qu’elle s’est extirpée de la phase de groupes : en 1998 et en 2018.

- Les Croates ont concédé l’ouverture du score six fois lors de leurs huit derniers matches de Coupe du monde. Les deux rencontres où ce n’est pas le cas se sont soldées par des scores nuls. À noter qu’ils n’ont perdu qu’une seule de leurs huit dernières rencontres, la finale du dernier Mondial face à la France (4-2).

Statistiques individuelles

- En marquant face au Japon en huitièmes, Ivan Perisic est devenu le premier joueur croate à marquer dix buts en tournois majeurs. Six en Coupe du monde, quatre à l’Euro. Il est impliqué dans dix buts lors de ses treize dernières rencontres en Coupe du monde (Six buts et quatre assists).

- Richarlison a marqué dix buts en neuf rencontres avec la Seleção en 2022. Quatre de plus que tout autre joueur brésilien sur la même période. Il a déjà inscrit trois buts dans ce Mondial, s’il en inscrit un de plus, il deviendra le huitième joueur brésilien à inscrire au moins quatre buts pour sa première Coupe du monde. Le dernier à l’avoir fait est Neymar en 2014.