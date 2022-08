Record de Belgique pour Julien Watrin, qualifié pour la finale du 400 m haies : "Je peux encore m’améliorer"

Julien Watrin a amélioré son record de Belgique du 400 mètres haies jeudi matin lors des demi-finales de l’Euro d’athlétisme. Sur le tartan du stade olympique de Munich, l’athlète de l’AC Dampicourt a signé le temps de 48.81, améliorant de neuf centièmes sa précédente marque établie à Berne le 14 juin (48.90) et ce malgré une erreur sur la 10e et dernière haie.

Troisième de sa course, derrière le recordman du monde norvégien Karsten Warholm (48.38) et le Français Ludvy Vaillant (48.52), Watrin a dû attendre l’issue de la 3e demie pour être repêché au temps. En effet, seuls les deux premiers de chaque course, ainsi que les deux meilleurs temps restants, se qualifiaient pour la finale de vendredi soir (22h00).

Le Belge de 30 ans, demi-finaliste des derniers Mondiaux avec un chrono de 49.52, possède le 3e temps général de ces demies. Le Suisse Julien Bonvin est le second repêché au temps, lui qui a terminé 4e de la série de Watrin en 49.10.

Dans la première des trois demi-finales, Dries Van Nieuwenhove a terminé à la 8e et dernière place de sa course en 51.94, plus d’une seconde plus lentement qu’en séries et assez loin de son record personnel en 49.56 établi le 26 juin à Gentbrugge. C’est le 24e et dernier temps des demi-finalistes.