Record battu pour CAP48Heures : 80.803 euros récoltés

La soirée du dimanche s’est terminée avec un karaoké et surtout avec un rush de dons pour briser le record de l’année passée, ce qui est arrivé.

Si par malchance vous avez raté ce week-end de folie, vous pouvez retrouver les VOD sur la chaîne Twitch d’iXPé.

La rédaction d’iXPé tenait à remercier chaudement les streameurs et streameuses, les invités et invitées, les maîtres de la techno et de la régie et surtout vous, qui avez donné pour soutenir les jeunes enfants et adolescents belges en difficulté. 80.803 mercis à vous !