Reconversion du triage-lavoir de Péronnes-lez-Binche : le gouvernement wallon arrête les frais

Le gouvernement wallon a décidé d’arrêter les frais dans le dossier du triage lavoir de Péronnes-lez-Binche, selon La Libre Belgique.

Construit dans les années 50, le triage lavoir avait servi au nettoyage du charbon. Il est à l’arrêt depuis 1969, et depuis plus de 20 ans, on cherche à le reconvertir.

Différentes pistes ont été explorées. On avait imaginé faire de ce triage lavoir un restaurant avec une vue panoramique, un centre archéologique ou encore un lieu de stockage d’une partie des archives fédérales. Mais le temps est passé et les projets de reconversion ont capoté les uns après les autres. Au total, 7 millions et demi de subsides ont été dépensés dans la Société Anonyme Triage Lavoir du Centre chargée de trouver une nouvelle affectation au site.

Il y a quelques semaines, la Société Anonyme Triage Lavoir du Centre était finalement dissoute. Le gouvernement wallon signe la fin de l’histoire.