Reconstruire et se reconstruire : restauration d'œuvres musicales & processus de deuil

Emmanuelle Zech est docteure en psychologie, professeure ordinaire à l’UCLouvain, et doyenne de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education. Elle est à la tête de son propre laboratoire de recherches, le Person-Centred Research and Training Lab (PCLab).

Sa formation débute par une licence en psychologie à l’UCLouvain puis un doctorat sur l’efficacité de l’expression des émotions, sous la direction de Bernard Rimé. Elle réalise ensuite un postdoctorat aux Etats-Unis (laboratoire de Peter Lang et Margaret Bradley) sur la psychophysiologie des émotions et l’impact d’événements émotionnels et traumatiques. Elle a aussi une formation complémentaire en psychothérapie centrée sur la personne et expérientielle, qu’elle pratique lors de consultations et supervisions cliniques à Louvain-la-Neuve. Professeure ordinaire à l’UCLouvain, Emmanuelle Zech est chargée de cours de psychologie clinique et de psychothérapie, et, est ponctuellement invitée à donner cours dans plusieurs autres universités belges et étrangères. Elle a aussi créé et développé le programme de formation du Certificat d’Université en Psychothérapie Centrée sur la Personne et Expérientielle ainsi que le cursus en apprentissage de compétences relationnelles.

Emmanuelle Zech est membre du Conseil fédéral des professions de soins de santé mentale et membre experte au sein de l’International Work Group on Death, Dying and Bereavement (IWG). Elle collabore avec la World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling et a présidé le Centre de recherche en santé et développement psychologique de l’UCLouvain jusque 2014.

Consultez les publications d’Emmanuelle Zech sur Research Gate.

Les projets de recherche développés par Emmanuelle Zech portent sur les questions de souffrance humaine, d’adversité et d’aide psychologique. Elle s’intéresse aux réactions des personnes face à ces situations, à leurs processus d’adaptation et à l’efficacité des ressources professionnelles et interpersonnelles (comme le soutien social) pour s’ajuster à ces évènements. Son but est de comprendre comment aider efficacement toute personne confrontée à ces situations. Emmanuelle travaille aussi sur l’étude des conditions d’efficacité et de pertinence des interventions psychologiques, en particulier le développement de certaines attitudes (empathie, authenticité, …) envers le patient. En lien, elle étudie les méthodes d’apprentissage les plus appropriées pour les étudiants et étudiantes qui se forment aux relations d’aide et psychothérapeutiques, et notamment certaines méthodes innovantes qu’elle a elle-même développées et mises en place dans le cursus de l’UCLouvain.

Actuellement, Emmanuelle Zech travaille sur les rites du deuil pendant la période de pandémie. Elle participe à une étude internationale multidisciplinaire qui sonde les personnes ayant perdu un proche depuis mars 2022. Alors que les rites funéraires étaient réduits voire supprimés en raison des mesures sanitaires, le but des chercheurs et chercheuses est d’étudier l’évolution de ces rites funéraires et leur impact sur les personnes endeuillées. Cette étude est financée en Belgique par une bourse FRESH FNRS octroyée à la doctorante Camille Boever, qui l’accompagne sur ce projet.

Consultez ici le site dédié à l’étude.