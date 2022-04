Reconstruire et se reconstruire

Depuis février 2022, le projet d’étude a débuté et les chercheuses, en contact avec des personnes endeuillées, font face à des vécus et des expériences très différentes les unes des autres. Tandis que certaines personnes expriment beaucoup de colère et de regrets en lien avec les restrictions les ayant empêchées de dire au revoir à leur proche comme elles l’auraient voulu, d’autres personnes ont apprécié la sobriété, l’intimité et l’authenticité de l’au revoir en (très) petit comité. Certaines personnes, face aux restrictions, expliquent avoir créé de nouveaux rites, en lien avec la nature, la musique, l’art, ou encore sur les plateformes numériques. Dans certains témoignages, les personnes soulignent d’ailleurs avoir apprécié que le contexte de la pandémie les oblige à questionner et à réfléchir aux rites qu’elles souhaitaient organiser. De nombreuses personnes évoquent un grand sentiment de solitude, pour leur proche en fin de vie ou pour elles-mêmes encore actuellement. Certains parlent de " deuil inachevé ", " empêché ", " volé ". Parmi ceux-ci, certains ont voulu réaliser un rite, une cérémonie ultérieure, leur permettant de réparer en partie ce qui a été empêché lors des restrictions. Enfin, de nombreuses personnes expriment un apaisement après avoir pris le temps de répondre à cette étude, de réfléchir à ce qu’ils ont vécu et de l’exprimer.

Les chercheuses observent une immense diversité de vécus chez les personnes qui répondent à leur questionnaire. C’est grâce à la multiplicité de témoignages et d’expériences qu’elles pourront mieux comprendre la complexité de cette situation. Actuellement, elles sont encore à la recherche de témoignages.

Toutes les personnes ayant perdu une personne proche depuis mars 2020, peu importe la cause du décès et la manière dont cela a été vécu, sont invitées à participer à cette étude. Il s’agit, dans un premier temps, de répondre à un questionnaire, d’une durée de 45 minutes, disponible à cette adresse. Dans un second temps, certaines personnes seront invitées à participer à une entrevue avec les chercheuses afin de partager plus en profondeur leur expérience et leurs besoins.