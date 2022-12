Reconstruction du théâtre Jean Vilar : une nouvelle salle dans les entrailles de Louvain-la-Neuve

Le Vilar nouvelle mouture sera très différent de l’ancien, bien plus vaste et plus confortable. La scène sera rectangulaire, d’une quinzaine de mètres de large, avec de grands espaces en haut et sur les côtés pour manipuler les décors.

"Et le gros avantage, c’est qu’on aura 386 très bonnes places, avec une vraie proximité avec le plateau et les artistes, pour faciliter le contact avec les spectateurs. Techniquement, on aura vraiment tout ce qu’il faut pour accueillir des spectacles d’une certaine envergure, ce qu’on ne pouvait pas faire auparavant."