Reconstitution historique à Awenne ces 16 et 17 septembre

Revivez l'histoire comme si vous y étiez grâce à un spectacle unique et accessible à toutes et tous : Awenne sous l'Empire. Pour votre plus grand plaisir, ce village situé près de Saint-Hubert se transforme en véritable bivouac napoléonien.

Un spectacle accessible gratuitement en famille et entre amis. EXCEPTIONNEL et UNIQUE dans la Province.

Philippe Baudrez, le Président de l’ASBL "Les Sabotiers d'Awenne" était l'invité de Luxembourg Matin ce lundi.