Reconstitution de la Bataille de Waterloo le 18 et 19 juin, gagnez deux places

Connue dans le monde entier, la bataille de Waterloo bouleversa l’Europe en 1815. Venez revivre les affrontements du 18 juin 1815 et revoir Napoléon et Wellington s’affronter sur la plaine de Mont-Saint-Jean.

Laissez-vous transporter en 1815 grâce aux 1500 reconstitueurs passionnés qui vous plongeront au cœur des combats. Tous les sens en action, vous vibrerez au rythme du galop des chevaux et sentirez la poudre des canons et des fusils.

Le Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 et le Dernier QG de Napoléon vous expliquent les enjeux et tous les détails de la fameuse bataille. Ils vous ouvrent également les portes des bivouacs français et alliés, du village civil et de ses métiers oubliés.

Plus d'informations: 207è Anniversaire de la Bataille de Waterloo (bataillewaterloo.com)

Gagnez deux places, le 18 (spectacle de reconstitution à 20 heures) ou le 19 juin (spectacle à 10 heure 30).