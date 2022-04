Reconnaître les nuages ? Pas si nébuleux !

Son petit frère, le cumulus, dont le sommet est d’un blanc souvent éclatant, est bien découpé, en forme de mouton ou, s’il est plus gros, en forme de chou-fleur. C’est le nuage tel qu’on le dessine. Il peut être qualifié d’humilis s’il est de faible extension, mediocris s’il est plus développé et enfin congestus s’il est très gros.