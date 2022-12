Reconnaissez-vous ce parfait petit copion ?

La journaliste et présentatrice du JT de 13 heures, Ophélie Fontana était l’invité de Walid dans Salut les Copions, pour parler de la 10e édition de Viva For Life, qui se tiendra à Bertrix du 17 au 23 décembre prochain avec Marco et Sara De Paduwa.

L’occasion pour notre Maitre d’école de lui demander de se prêter au jeu de l’interview "Quand j’étais copion". Une chose est sûre, Ophélie était ce qu’on appelle, la bonne élève !

Quel genre d’élève étais-tu as l’école ?

Plutôt studieuse. J’ai toujours aimé apprendre donc aimé l’école. Une élève appliquée, consciencieuse et qui participait au cours.

C’était quoi ta matière préférée et pourquoi ?

Je suis plutôt littéraire. Donc j’ai toujours aimé le français, l’histoire et les langues.

Et la matière où tu étais vraiment nulle ?

La matière que j’aimais le moins, c’était la physique. Je n’étais pas nulle, mais ce n’était pas ma tasse de thé.

Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais écolière, étudiante ?

Inconsciemment, très tôt, je savais que ce serait journaliste. J’adorais lire à voix haute les gazettes. Sinon j’aurais adoré devenir chirurgienne.

As-tu déjà triché à un exam ?

Triché directement non, mais j’ai aidé une amie qui galérait et je me suis fait retirer quelques points à cause de ça.

Quelle est ton astuce pour un copion parfait ?

Franchement et honnêtement, je n’ai jamais pris de copion.

Raconte-nous ta pire bêtise/punition à l’école.

J’avoue ne jamais avoir eu de retenue. Ma pire bêtise étant la triche évoquée ci-dessus. Aider quelqu’un, en plus en examen oral, ce n’était pas très malin de ma part.

Tu te souviens de ton pire prof ? Décris-le-nous !

J’ai eu un prof de français très strict, très sévère ; un peu style Cruella. Mais je ne la décrirai pas davantage sinon la personne va se reconnaître ????

A quoi tu jouais pendant les récréations ?

Saut à l’élastique, billes, chorées de danse.

C’était qui ton ou ta meilleur(e) pote ? Vous êtes toujours en contact ?

C’était Fabienne. Ma plus " ancienne " amie. Je la connais depuis nos 6 ans et nous nous voyons toujours.

C’était quoi LA chanson à la mode quand tu étais étudiante ?

Je suis de la génération Bruel. C’est d’ailleurs le premier concert que je suis allée voir à 11 ans, avec mon amie Fabienne.

Le pire plat qu’on servait à la cantine ?

Il n’y a rien eu de mauvais car soit je prenais mes tartines ou alors je rentrais à la maison ou chez mes grands-parents. Donc c’était délicieux.

C’était quoi les accessoires " mode " indispensables quand tu étais à l’école ?

Il y a eu pas mal de choses, notamment la mode du training baskets. Le fluo aussi. Les grosses doudounes Millet. Les Buffalo, que je n’ai jamais portées. Mais j’ai l’impression que ces modes sont déjà revenues dans le circuit.

Tu peux nous décrire ton look de l’époque ?

Le look suivait la mode. Donc je dirais que j’ai porté tout ce que j’ai décrit ci-dessus, sauf les Buffalo. Niveau cheveux, longtemps longs puis mi-longs. Et en secondaire, j’ai tout coupé et teint en différentes couleurs pas toujours très réussies ????