Reconnaissance du Bouddhisme en Belgique : pourrait-il être enseigné dans les écoles ?

Le gouvernement fédéral examine ce matin un avant-projet de loi pour reconnaître officiellement le Bouddhisme en Belgique. Cela fait près de 20 ans que les Bouddhistes demandent à être reconnus comme une organisation philosophique non confessionnelle. Cette reconnaissance officielle permettrait notamment d’obtenir un financement structurel de cette pratique. Il ouvre aussi la potentiellement la porte à l’enseignement du Bouddhisme à l’école… Mais les avis divergent à ce sujet.

Il faut dire que le Bouddhisme demande à être reconnu comme une organisation philosophique non confessionnelle, et pas comme une religion. En effet, pour qu’il y ait culte il faut aussi qu’il y ait une divinité. Or, "le Bouddha n’est pas un Dieu", nous explique une pratiquante. "Le Bouddha était un être humain, c’est quelqu’un qui est arrivé à s’éveiller avec beaucoup de travail. Tout le monde peut être un Bouddha."