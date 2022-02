Reconnaissance des deux régions séparatistes : tout comprendre à ce qu'il s'est passé entre la Russie et l'Ukraine ce lundi

Les origines du conflit

Cette reconnaissance des régions séparatistes nous donne aussi l'occasion de rappeler pourquoi les relations entre la Russie et l'Ukraine, et plus particulièrement la région du Donbass (Est de l'Ukraine) sont compliquées depuis longtemps.

Pour bien comprendre, il faut savoir que le Donbass est un territoire peuple de russophones et un bassin industriel très important pour l'économie ukrainienne. Comme on vous l'explique ici, la guerre y a éclaté dans la foulée de l’annexion par la Russie de la péninsule de Crimée en 2014, après le renversement du président Ianoukovitch et l’arrivée au pouvoir de pro-occidentaux à Kiev.

Les séparatistes pro-russes ne reconnaissent pas ce nouveau régime ukrainien. Et quelques mois après l’annexion de la Crimée, deux entités sans reconnaissance internationale sont proclamées : les Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, qui contrôlent de fait une partie du Donbass ukrainien. Sous l'égide franco-allemande, des accords - les 'accords de Minsk' - sont négociés entre l'Ukraine et la Russie. Mais la solution politique n'arrivera jamais.

En novembre 2021, Washington demande des explications à la Russie sur des mouvements de troupes "inhabituels" à la frontière ukrainienne. Poutine accuse les Occidentaux de livrer des armes à Kiev et de mener des exercices militaires dans la région. C'est le début du regain des tensions.

C'est dans la foulée de ce regard de tensions que Moscou dévoile deux projets de traités pour bannir notamment toute adhésion de l'Ukraine à l'Otan et obtenir le retrait des forces de l'Otan des pays de l'ex-espace soviétique.

Vous le devinez, l'Ukraine n'est pas du même avis. Comme l'ont rappelé les deux experts intervenus dans QR, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est en discussion depuis 2008 : les Américains y étaient favorables, alors que les Européens avaient déjà compris ce que cela aurait pu engendrer comme réaction chez les russes.

A ce jour, et suite à la reconnaissance des deux régions séparatistes, la tension monte d'un cran. Reste à voir comment sera gérée la situation dans les heures à venir.