Reconduction du mandat du secrétaire national de la CGSLB, Olivier Valentin

Selon celle-ci, les pouvoirs publics doivent s'engager à relever les allocations minimales au niveau du seuil de pauvreté, garantir l'enveloppe bien-être, réviser la loi sur la norme salariale, assurer des sources de financement durables, exercer un contrôle plus strict pour lutter contre toutes les formes de fraude sociale et accompagner plus efficacement les chômeurs et les personnes en incapacité de travail.

Quant aux employeurs, ils doivent créer des emplois de qualité donnant lieu au versement de cotisations sociales, limiter l'usage du travail intérimaire, du travail de plateforme et des contrats à durée déterminée, éviter de recourir aux formes alternatives de rémunération pour réduire la masse salariale et mettre l'accent sur la prévention et la sécurité au travail ainsi qu'offrir la possibilité aux travailleurs en incapacité de travail de réintégrer l'entreprise.