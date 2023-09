Réconcilier les femmes avec leur budget, une vraie nécessité

Pour pallier cette problématique Morgane Dion et Léa Lejeune ont fondé Plan Cash, une newsletter, un site web et des formations qui s’adressent aux femmes pour se réapproprier leurs finances. Sur leur site, on peut lire : "L’argent, c’est le pouvoir. Et les femmes manquent cruellement des deux".

Au fil des rencontres avec des femmes suivant ses formations, la cofondatrice de Plan Cash rapporte que le manque de connaissances et d'éducation sur le sujet est le principal coupable du manque d'investissement financier féminin. Contrairement au stéréotype qui voudrait que les femmes ne se fassent pas confiance quand il s'agit d'argent, il semblerait surtout que la gent féminine ne sache pas par où commencer.

Au-delà du salaire plus faible et des inégalités économiques tangibles, pour Morgane Dion, quand on parle d’argent, on ne s’adresse jamais vraiment aux femmes : "Il y a un véritable problème dans la manière dont on s’adresse aux femmes. Les femmes sont perçues comme des dépensières, les conseils qui leur sont destinés sont essentiellement des discours culpabilisants qui viseraient à les faire moins dépenser. Les hommes, a contrario, sont considérés comme des investisseurs nés, et les médias leur dédient des articles, osent leur parler de cryptomonnaies. Avant même d’investir ils sont déjà légitimés dans leur posture d’investisseur."

D’une certaine manière, la cofondatrice le reconnaît, sur certains points les femmes peuvent être plus dépensières mais c’est rarement parce qu’elles écument leur salaire durant les soldes : "Les femmes font des dépenses supplémentaires, donc en plus de gagner moins, ce sont celles qui sont en charge des dépenses de grossesse, elles paient aussi la charge esthétique, la taxe rose, etc, et leur budget en est nécessairement pénalisé."