"Réconciliation", le projet du photographe belge Jean-Marie Ghislain exposé à New-York

Le projet "Réconciliation" est un espace ouvert à la femme désireuse d’aborder le rapport à son corps et à son image. Le projet est aux antipodes des concepts en art contemporain.

Cette fois-ci avec "Réconciliation", Jean-Marie Ghislain est de retour dans l’eau, mais plus dans l’océan. Les photos ont été prises dans une piscine d’Uccle. Exit les requins et autres cétacés, cette nouvelle série s’intéresse à la femme et à la représentation et l’acceptation de son corps. "La nudité dans ce projet n’est pas que physique, la vraie nudité elle est émotionnelle et il y a chez la plupart de ces femmes, un besoin de guérir une part d’elles qui a été blessée. Je rencontre énormément de femmes qui ont subi des traumas physiques ou psychologiques profonds et c’est donc vraiment une catharsis pour elles, un chemin de vie."

Dans le cadre de ce projet, Jean-Marie Ghislain ne photographie aucun mannequin. En effet, les femmes que vous découvrez dans cette très jolie série sont toutes des femmes "ordinaires". "Ce sont toutes des demandes spontanées, je ne demande à aucune femme pour les photographier. Elles en parlent entre elles, c’est un processus très organique et très touchant. Aujourd’hui, j’ai travaillé avec 62 femmes différentes de 24 à 62 ans."

Je suis très touché par la résilience des femmes et par leur volonté d’aller vers la vie.

Ce processus est thérapeutique à la fois pour le photographe et pour les femmes qui passent devant l’objectif. Jean-Marie Ghislain a longtemps été hanté par l’image d’une femme qui flotte entre deux ans, suite au suicide de sa mère par noyade il y a plus de 30 ans. Les premières sessions ont permis d’apaiser son angoisse existentielle, ensuite il s’est rendu compte que son travail avait un effet bénéfique aussi sur les participantes. "Je ne me présente pas comme un thérapeute mais j’accepte le terme de 'facilitateur'. J’accueille ces femmes dans l’eau, dans un espace qui leur permet d’être à l’écoute d’elles-mêmes et des choses qu’elles ont enfouies au plus profond de leur être. Cette eau à 34 degrés est un peu comme une matrice." Jean-Marie Ghislain nous explique que parfois, il prend plusieurs jours à se remettre d’une séance photos avec une femme. Ça a été le cas récemment avec l’une d’entre elles qui lui a confié avoir été victime de violences sexuelles : "Ça a été pour moi un tel choc que je suis entré dans une culpabilité du masculin collectif. Pendant 15 jours je n’ai plus rien fait. J’avais besoin de digérer la violence du témoignage. Je suis très touché par la résilience des femmes et par leur volonté d’aller vers la vie. Pour moi, ce projet, c’est une école incroyable d’humilité."

Pour découvrir la série "Réconciliation" et le reste du travail du photographe, rendez-vous sur le site internet de Jean-Marie Ghislain.