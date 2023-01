Recomposition du conseil communal de Fourons où une liste bilingue pourrait revoir le jour

Le premier conseil communal de l’année à Fourons aura une tout autre allure que celui du mois de décembre. En cause : l’annonce, la semaine passée, de Rik Tomsin et Michael Henen qui entendent présenter une liste bilingue lors des prochaines élections communales, ce qui a d’ores et déjà suscité la colère de la N-VA.

Conséquence directe, Michael Henen a fait part de sa décision de démissionner du conseil communal où il sera remplacé par Chantal Lebeau (Retour aux libertés). Quant à Rik Tomsin, il a remis son mandat à son parti – Voerbelangen – et siégera désormais comme indépendant. C’est donc le premier échevin William Nijsen (Voerbelangen) qui dirigera le conseil communal de ce jeudi. Si les deux hommes vont au bout de leur projet, ce sera la première fois en 46 ans qu’un 3e parti – et une liste bilingue – "Het Voerens Alternatief"-"Alternative Fouronnaise", se mêle aux élections dans cette commune qui a longtemps été au cœur de vives tensions entre la Flandre et la Wallonie.