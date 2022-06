RECOMMANDATIONS – D’où proviennent les recommandations de contenus audiovisuels qui me sont proposées ?

Ces algorithmes de service public visent à remplir les objectifs des missions édictées dans le Contrat de Gestion de la RTBF et sont conçus et développés par la RTBF, ils peuvent se baser sur plusieurs règles simples et concomitantes : historique de lecture, de vision ou d’écoute ; similarité du contenu actuellement consulté ; intérêts déclarés dans son compte utilisateur (Favoris, Mon choix, Newsletters, etc.) ; principes de "découvrabilité" selon les valeurs de la RTBF ; etc.