Заготівля грибів | Récolter des champignons

Avec la pluie de ces derniers jours, les champignons font bientôt faire leur apparition. Il faut compter 7 à 10 jours après les premières pluies pour voir apparaître les premiers dans les bois ou les prairies. Comme l’Ukraine, on peut trouver en Belgique une grande variété de champignons, selon les saisons. En Belgique, il n’est pas interdit de ramasser des champignons pour son usage personnel non commercial. C’est autorisé de les ramasser dans les forêts, dans l’idéal très tôt le matin. Attention, ne ramassez jamais un champignon que vous ne connaissez pas si vous n’êtes pas certain qu’il est comestible. Et pendant votre promenade de récolte de champignons, respecter toujours la nature qui vous entoure. Il y a de nombreuses forêts en Belgique (moins qu’en Ukraine évidemment).

Le domaine de Chevetogne en Ardenne propose des balades à la découverte des champignons (les 23 septembre et 14 octobre). Mais il y a aussi la Grande Forêt à Saint-Hubert et côté bruxellois et brabant flamand, la Forêt de Soignes. Demandez autour de vous !

Du côté de Liège on peut déjà vous dire qu’il y aura une récolte organisée le 16 octobre de 10h à 12h30 à 4400 Flémalle, sur le parcours Vita Rue Clair Sommet.

Bonne récolte ! N’oubliez pas votre panier ????