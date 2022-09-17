Заготівля грибів | Récolter des champignons

Завдяки дощу, який йшов останніми днями, гриби незабаром з’являться. Проходить 7-10 днів після перших дощів, щоб у лісі чи на луках з’явилися перші гриби. Як і в Україні, в Бельгії можна знайти широкий вибір грибів, залежно від сезону. У Бельгії не заборонено збирати гриби для особистого некомерційного використання. Збирати їх дозволено в лісах, в ідеалі дуже рано вранці. Будьте обережні, ніколи не збирайте незнайомий гриб, якщо ви не впевнені, що він їстівний. А під час прогулянки за грибами завжди поважайте природу навколо. У Бельгії багато лісів (менше, звичайно, ніж в Україні).

Маєток Chevetogne в Арденнах пропонує прогулянки за грибами (23 вересня та 14 жовтня). Але є також Великий Ліс у Сент-Юбері та на стороні Брюсселя та Фламандського Брабанту, Сонянський ліс. Поцікавтеся!

З боку Льєжа ми вже можемо сказати вам, що збирання врожаю буде організовано 16 жовтня з 10:00 до 12:30 за адресою 4400 Flémalle, на маршруті Vita Rue Clair Sommet.

Доброго врожаю! Не забудьте свій кошик????