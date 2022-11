Récolte exceptionnelle de noix: à Braives, le Moulin du Stwerdu transforme vos cerneaux en huile et farine

Elle coule lentement: il faut en effet deux heures pour transformer 10 kilos de noix en huile. Et cette année, Laurent s'attend à passer du temps dans son atelier car les demandes sont nombreuses. Des particuliers croulent sous les noix et veulent les transformer en huile. "Je viens de recevoir un appel d'un client qui a 10 kilos de cerneaux. Normalement, les gens avaient l'habitude de venir avec deux ou trois kilos, mais il y a tellement de noix cette année-ci que les quantités sont nettement plus importantes" explique Laurent.