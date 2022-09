Récolte et conservation des pommes-de-terre

En hiver, les germes se développent sur le tubercule et plus les germes sont longs, plus ils consomment les réserves nutritives de la patate.

Le conseil de Luc : Stockez-les dans un lieu aéré et totalement noir au risque de voir les pommes de terre verdir.

On oublie les poudres antigermination vendues en jardinerie car on jardine raisonné et que ces poudres sont à base de chlorpophame dont on ne connaît pas exactement l’impact sur nos sols et donc notre santé !