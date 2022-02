Récolte de dons pour les réfugiées ukrainiennes de Cracovie et leurs enfants

D’Ukraine en Pologne, des femmes et des enfants passent la frontière par centaines de milliers. Il leur faut des couvertures, oreillers, vêtements pour enfants, nourriture pour bébés, langes et produits d’hygiène féminine. L’asbl visétoise Agora s’occupe de récolter les dons.

"Nous avons une connaissance là-bas qui est en première ligne dans l’accueil des réfugiés" explique Patrick Willems, fondateur de l’asbl Agora. "Elle nous a interpellés en nous disant tout ce dont ils manquent pour accueillir les réfugiés correctement. Ils ont beaucoup de choses sur place, mais l’accueil concerne principalement des mères avec leurs enfants de zéro à trois ans."

L'amie de Patrick Willems est guide touristique à Cracovie. Elle s’appelle Magdalena Brhel. Elle explique que "dans les rues de Cracovie, une voiture sur cinq a une plaque ukrainienne. C’est quelque chose qui a changé. Les réfugiés parlent peu. Ils sont effrayés. Les enfants sont en état de choc. Ce sont des gens qui ont besoin de tout. Beaucoup n’ont avec eux que les vêtements avec lesquels ils ont quitté leur maison. Certains sont en pyjama. Nous avons beaucoup de choses sur place, mais il suffit qu’arrive un convoi de 160 réfugiés pour que tout soit épuisé."

Le matériel nécessaire est ciblé : des couvertures, couettes et coussins, des vêtements pour enfants, de la nourriture pour bébés, des doudous, des langes et des serviettes hygiéniques. Les dons de matériel sont reçus à Liège, Visé, Neupré, Juprelle, Ben Ahin, Housse, Jehanster, Harzé et Lessines. Vous trouverez les adresses et numéros de téléphone sur cette page : https://www.facebook.com/SolidariteUkrainebe

L’idée est de démarrer dans la nuit de jeudi à vendredi pour être à Cracovie vendredi après-midi pour distribuer les dons. Il est possible de faire un don sur le compte de l’asbl Agora BE26 0688 9736 6629. Cet argent doit servir à payer l’essence du voyage jusque Cracovie. Selon la quantité de matériel récolté, l’asbl pourra avoir aussi besoin de chauffeurs et de véhicules.