RECLAIM, un rituel acrobatique qui fusionne l’art du cirque et la musique classique

La plateforme Théâtrez-moi soutient les spectacles vivants. En ce moment, elle vous conseille RECLAIM le nouveau spectacle de la compagnie Le Théâtre d’un jour de Patrick Masset. Il se joue en ce moment et jusqu’au 8 octobre à Molenbeek, dans un très beau lieu dédié aux arts du cirque : UP.

Une suite de Bach en haut d’une tour humaine

Tout d’abord, imaginez. Imaginez qu’à un spectacle de cirque, la musique ne soit pas accessoire. Imaginez que, premièrement, la musique soit incarnée par des personnes sur scène : deux violoncellistes et une chanteuse lyrique. Puis imaginez que "les musiciennes sont directement prises à partie et deviennent elles aussi des acrobates, les faisant jouer et chanter dans des positions toutes plus folles les unes que les autres". Enfin, imaginez une tour humaine au sommet de laquelle "au lieu d’un circassien ou d’une circassienne expérimentée, vous ayez… Une violoncelliste, avec son violoncelle et qui, tranquillement, nous propose une suite de Bach, comme si sa position périlleuse n’était qu’un pique-nique du dimanche". C’est que propose le spectacle RECLAIM où évolue la chanteuse lyrique Blandine Coulon. Un défi réussi pour l’artiste car "pas une fois la voix de Blandine Coulon ne flanche, ne tremble, manque d’expressivité ou de justesse".

Un rituel qui se vit davantage qu’il ne se voit

RECLAIM est un spectacle de proximité entre le public et les performeurs et même davantage que ça. C’est un rituel éprouvant d’une heure, une expérience collective qui se déroule sous un petit chapiteau. C’est un écho à l’actualité brûlante.

"RECLAIM c’est un spectacle où la violence brute nous fait vaciller autant qu’elle fait vaciller les impressionnants acrobates en face de nous. C’est bouleversant, dérangeant, mystique, on est face à un rituel qui nous parle d’affrontement, de rapports de force, d’écrasement, de perte. On est embarqué dans un voyage brutal qui résonne tellement avec notre monde contemporain. D’autant plus que l’équipe a choisi en ouverture et en clôture du spectacle d’interpréter Loosin Yelav, un chant traditionnel Arménien et qui nous envoie directement à l’actualité terrible que traverse ce pays aujourd’hui. Face à la violence, RECLAIM est un acte de résistance qui signifie se rendre capable de récupérer, de se réapproprier ce dont on a été séparé. Car l’avenir n’est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire !"

RECLAIM est à retrouver du 5 au 8 octobre à UP à Molenbeek : le 5/10 à 20h30, le 6/10 à 20h30, le 7/10 à 19h et le 8/10 à 17h. Puis le 26 janvier à 20h30 et 28 janvier 2024 à 16h à Latitude 50 à Marchin, au Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve le du 28 mai au 7 juin 2024.