"Reckless, Tome 5" et "Lodger" 2 BD américaines sous le signe du roman noir au format comics

Deux traductions américaines, deux univers assez proches, traduits chez le même éditeur, Delcourt. J’avais envie de vous en parler dans un seul élan car ces deux histoires sont typiques du savoir-faire américain dans le domaine de la littérature noire.

Commençons par "Descente aux Enfers", le nouveau et cinquième volume de la série "Reckless". Tous les livres de cette série peuvent se lire séparément, celui-ci compris. Mais il répond en quelque sorte au tome 4. "Reckless" réunit deux personnages principaux, Ethan et Anna. Et dans le quatrième album, seule Anna était présente. Il est donc question ici de nous montrer ce que faisait Ethan de son côté pendant ce temps. "Descente aux Enfers" commence en 1989, lorsqu’une jeune femme échappe à la mort dans le tremblement de terre de San Francisco. Cela provoque en elle une prise de conscience qui la pousse à se venger d’une famille qui a abusé d’elle lorsqu’elle était adolescente. C’est l’histoire d’une traque. Le thème de la vengeance est ultra-éculé, mais Brubacker et son excellent complice le dessinateur Sean Philips renouvellent le genre. D’abord, la jeune femme qui exécute cette vengeance fait l’objet d’un portrait intéressant. Ensuite, il y a notre personnage principal, Ethan. Il est chargé de la retrouver car elle a disparu peu après le tremblement de terre et le beau-père de cette jeune femme s’en inquiète, elle et son compagnon étant d’anciens toxicomanes. Une fois qu’il comprend ce qu’elle a entrepris, Ethan quitte son rôle de détective, il confond sa mission et celle que cette jeune femme s’est fixée. Son empathie va le perdre. L’histoire se termine quinze ans plus tard et lève donc le voile sur le futur des personnages principaux, jusque-là inexplorés par les auteurs.

L’autre traduction américaine dont je voulais vous parler, c’est "Lodger", et elle s’intéresse également à une jeune femme lancée dans une traque. Cette jeune femme-ci est totalement brisée, sa mère a accueilli chez elle un jeune homme lorsqu’elle avait quinze ans et ce jeune homme a semé le chaos derrière lui. Notre jeune fille s’est retrouvée avec un père en prison et une mère assassinée. Armée de son revolver en or qu’elle appelle Golddigger, elle traque l’homme qui est depuis devenu un serial killer insaisissable. Dans un noir et blanc tranché servi par un découpage à la fois très classique et hyperefficace, le couple Lapham – Maria et David au scénario, David seul au dessin – s’offre une plongée plutôt glauque et sanguinaire dans l’univers de la démence. C’est plus gratuit que "Reckless", mais sûrement pas moins efficace, d’autant qu’on est cueillis dès le début par une voix off découplée par rapport à ce que montre l’action. Le temps qu’on comprenne qui parle, on entre dans le récit par deux voies qui vont sans cesse l’enrichir.

"Reckless, Descente aux Enfers", de Ed Brubacker et Sean Philips, chez Delcourt (format comics)

"Lodger" Maria et David Lapham, chez Delcourt (format comics)