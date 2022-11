Récital "Hommage to César Franck" à La Monnaie, gagnez deux places

Ses élèves, dont Vincent d’Indy, ne tarissent pas d’éloges sur le don de César Franck pour la mélodie.

À ce jour, cela reste le talent pour lequel le compositeur liégeois est le plus connu. Mais qu’en est-il de son art de la chanson? Ses chansons sont peut-être limitées en nombre, mais elles méritent certainement d’être examinées de plus près. Ainsi, les célébrations entourant son 200e anniversaire sont l’occasion idéale de parcourir cette œuvre, ont pensé la soprano Tineke Van Ingelgem, le baryton Werner Van Mechelen et la pianiste Sylvie Decramer.

