Récital de Hayoung Choi, gagnez deux places !

En 2022, la coréenne Hayoung Choi a décroché le premier prix lors de la deuxième édition du Concours Reine Elisabeth de violoncelle. La jeune musicienne s’est illustrée par son jeu expressif, culminant en finale avec un choix audacieux : le Concerto pour violoncelle de Lutosławski. La tradition veut que le vainqueur du concours revienne sur la scène de Bozar – le lieu de la consécration – pour un récital flamboyant et émouvant. Accompagnée du jeune pianiste norvégien d’excellence Joachim Carr, Hayoung Choi vous propose un programme de violoncelle et piano 100% XXe siècle, allant de Rachmaninov à Lutosławski, en passant par Stravinsky, Schelsi et Britten – dont elle reprend la Sonate op. 65 qu’elle a magnifiée en demi-finale.