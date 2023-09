Récifs coralliens : une étude confirme les effets néfastes de certains cosmétiques.

Indispensable pour protéger la peau des méfaits des rayons ultraviolets, la crème solaire n'en est pas moins néfaste pour l'environnement, et plus précisément pour la santé des récifs coralliens. La chose est confirmée par une nouvelle étude de l'Anses, qui révèle que les coraux sont aujourd'hui menacés par différents types de substances chimiques, dont les filtres UV et les hydrocarbures.

Plusieurs études scientifiques se sont déjà penchées sur le sujet, mettant en cause différentes substances chimiques comme l'octinoxate et l'oxybenzone, qui contribuent au processus de blanchissement des coraux.