Une des spécificités du Jardin botanique est le développement d’études en taxonomie et phylogénie. Ces domaines consistent à décrire de nouvelles espèces (sur base morphologique, microscopique et avec le support d'analyses d'ADN) et à compléter les inventaires de biodiversité à l'échelle mondiale afin d'identifier les espèces menacées et de les placer sur liste rouge. Ces études se basent sur des échantillons collectés par les chercheurs aux quatre coins du monde depuis des générations et qui sont conservés dans l’Herbier, un des plus importants au monde (et le premier en ce qui concerne la flore d'Afrique centrale) avec ses 4 millions d'échantillons.