Пошук роботи | Rechercher un emploi

Пошук роботи! Питання, що залишається актуальним і для багатьох українців. Куди звернутись, як отримати курси перекваліфікації, як правельно підібрати роботодавця? Саме з цього приводу, ми запросили до нашої студії представника Брюссельського столичного регіону з питань працевлаштування для українців Катерину та представника Брюссельського столичного регіону з соціальних питань для українців Наталю.

“В цілому, люди в Бельгії використовують ті ж підходи до пошуку роботи, що і в Україні – через мережу друзів, родичів, знайомих, колег; шукають онлайн - через різні сайти пошуку роботи або на сайтах конкретних компаній, де б вони хотіли працювати; а також через рекрутингові aгенції. Але слід сказати, що є два способи, які тут у Бельгії популярніші, ніж, в Україні – це LinkedIn і державна служба зайнятості. І сьогодні я б хотіла поговорити про останню. В Україні, ми упереджено відносимось до державної служби зайнятості і звертаємося туди в останню чергу. Але, запевняю вас, у Бельгії все інакше! У Бельгії за працевлаштування відповідають 3 регіони, тому в кожному регіоні є своя служба зайнятості, або їх ще також називають регіональне бюро по працевлаштуванню.

Отже, у Фландрії – регіональне бюро по працевлаштуванню VDAB. У Валлонії - Forem, а в Брюссельському столичному регіоні - Actiris.

У Бельгії усі регіональні служби зайнятості пропонують приблизно однаковий набір послуг і підтримки. Сьогодні ми поговоримо про послуги Актіріс. Так, Ви маєте право на роботу і можете зареєструватися в Actiris якщо Вам більше 18 років і у вас є Додаток 15 або вже є карта резидента А. Реєстрація в Actiris абсолютно безкоштовна! Передусім, вона дає вам доступ до усієї інформації, що стосується працевлаштування у Брюсселі. Actiris дізнається першим про всі нові відкриті вакансі так як має нейбільшу мережа партнерів, які якнайкраще задовольняють потреби ринку праці у Брюселлі. Після реєстрації в Актіріс Вас запросять автоматично на інформаційну сесію українською мовою. Де Ви дізнаєтесь про всі послуги Актіріс. У Actiris велика мережа партнерів, які підтримають вас в пошуку роботи і підвищенні вашого рейтингу на ринку праці. Мовна підготовка, підтвердження диплому, підтримка у догляді за дітьми, доступ до груп спільного пошуку роботи, поради та рекомендації, включаючи підготовку резюме та навчання і це найшвидший шлях до нової роботи! Консультанти Актіріс допоможуть Вам підібрати найбільш відповідні для вас курси і за допомогою Актіріс ви можете пройти ці курси навчання безкоштовно! Основними партнерами по навчанню через Актіріс являються Bruxelles Formation (французькою мовою) і VDAB (нідерландською мовою). Більше того, за вами закріплюється персональний консультант, який допоможе Вам розробити індивідуальний план дій. Наприклад, якщо ви хочете працювати бухгалтером, то для цього потрібно – вивчити мову до певного рівня, зробити переклад диплому, зробити підтвердження диплому, піти на курси навчання в Брюсселі, щоб ознайомитися з системою обліку у Бельгії і так далі по професії. Партнерами Актіріс пропонуються курси для отримання нової професії або перепідготовки. По закінченню курсу Ви отримаєте сертифікат або диплом. Курси пропонуються по найбільш затребуваних професіях, після чого ваші шанси знайти роботу значно підвищуються. Навчання проводиться французькою або нідерландською мовами, тому передусім, вам необхідно вивчити мову. Місцева мова необхідна не тільки для проходження курсів, а і для початку роботи, та і взагалі для проживання в даній країні.

Тому, мовна підготовка також включена в послуги Actiris. А ще, партнери Актіріс пропонують широкий спектр семінарів для тих, хто вже шукає роботу – від складання резюме і написання мотиваційних листів до отримання визнання диплому у Бельгії і так далі.”



Щоб зареєструватись в Actiris, можна скористатись декількома способами.

Онлайн реєстрація на сайті my.actiris.brussels. Можливо записатися на прийом в одну з 18 філій Actiris, розташованих по усьому Брюсселю. Записатися на прийом можна французькою або нідерландською мовами по безкоштовному номеру 0800 35 123. Якщо Ви не говорите ні на одній з цих мов, то попросіть носіїв мови Вам допомогти. Також, з З липня 2022 року у відділеннях Ixelles і Saint – Josse працюють українські перекладачі для полегшення вашої реєстрації в Actiris. Ви можете записатися на прийом в ці відділення онлайн. Хорошою новиною є те, що будь-який житель Брюсселю може записатися на прийом в цих відділеннях і не обов'язково жити чи мати прописку в них. https ://www.actiris.brussels/en/citizens/ukraine/