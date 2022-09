Пошук роботи | Rechercher un emploi

Recherche d’emploi! Une question qui reste d’actualité pour de nombreux Ukrainiens. Où postuler, comment obtenir des cours de reconversion, comment choisir le bon employeur ? C’est pour cette raison que nous avons invité dans notre studio la représentante de la Région de Bruxelles-Capitale sur les questions d’emploi pour les Ukrainiens Kateryna et Natalya la représentante de la Région de Bruxelles-Capitale sur les questions sociales pour les Ukrainiens.

"En général, les Belges utilisent les mêmes approches de recherche d’emploi qu’en Ukraine – à travers un réseau d’amis, de parents, de connaissances, de collègues ; rechercher en ligne – via divers sites de recherche d’emploi ou sur les sites d’entreprises spécifiques où ils aimeraient travailler ; et aussi par l’intermédiaire d’agences de recrutement. Mais il faut dire qu’il y a deux moyens qui sont plus populaires ici en Belgique qu’en Ukraine – ce sont LinkedIn et le service public de l’emploi. Et aujourd’hui, je voudrais parler du dernier. En Ukraine, nous avons des préjugés contre le service public de l’emploi et nous nous y tournons en dernier recours. Mais, je vous assure, tout est différent en Belgique ! En Belgique, 3 régions sont responsables de l’emploi, donc chaque région a son propre service de l’emploi, ou on les appelle aussi une agence régionale pour l’emploi. Ainsi, en Flandre – office régional de l’emploi VDAB. En Wallonie – Forem, et en Région de Bruxelles-Capitale – Actiris.

En Belgique, tous les services régionaux de l’emploi offrent à peu près la même gamme de services et d’accompagnement. Aujourd’hui, nous allons parler des services d’Actiris. Oui, vous avez le droit de travailler et vous pouvez vous inscrire auprès d’Actiris si vous avez plus de 18 ans et avez l’Annexe 15 ou avez déjà une carte de résident A. L’inscription auprès d’Actiris est absolument gratuite ! Tout d’abord, il vous donne accès à toutes les informations relatives à l’emploi à Bruxelles. Actiris sera le premier informé de toutes les nouvelles offres d’emploi ouvertes car il dispose du plus grand réseau de partenaires qui répondent le mieux aux besoins du marché du travail à Bruxelles. Après votre inscription à Actiris, vous serez automatiquement invité à une séance d’information en ukrainien. Où vous découvrirez tous les services d’Actiris. Actiris dispose d’un large réseau de partenaires qui vous accompagnent dans votre recherche d’emploi et votre positionnement sur le marché du travail. Formation linguistique, confirmation de diplôme, aide à la garde d’enfants, accès à des groupes de recherche d’emploi conjoints, conseils et orientation, y compris préparation de CV et formation, et c’est le moyen le plus rapide d’accéder à un nouvel emploi ! Les consultants d’Actiris vous aideront à choisir les formations qui vous conviennent le mieux et, avec l’aide d’Actiris, vous pourrez suivre ces formations gratuitement ! Les principaux partenaires de formation via Actiris sont Bruxelles Formation (en français) et le VDAB (en néerlandais). De plus, un conseiller personnel vous est assigné, qui vous aidera à élaborer un plan d’action individuel. Par exemple, si vous souhaitez travailler en tant que comptable, vous devez pour cela apprendre la langue à un certain niveau, faire une traduction du diplôme, faire une confirmation du diplôme, suivre des cours de formation à Bruxelles pour vous familiariser avec le système comptable en Belgique, et ainsi de suite par profession. Les partenaires d’Actiris proposent des formations pour accéder à un nouveau métier ou se reconvertir. À la fin du cours, vous recevrez un certificat ou un diplôme. Des cours sont proposés dans les professions les plus demandées, après quoi vos chances de trouver un emploi augmentent considérablement. La formation se déroule en français ou en néerlandais, il faut donc d’abord apprendre la langue. La langue locale est nécessaire non seulement pour suivre des cours, mais aussi pour commencer un travail, et en général pour vivre dans ce pays.

Par conséquent, la formation linguistique est également incluse dans les services d’Actiris. De plus, les partenaires d’Actiris proposent une large gamme de séminaires pour ceux qui sont déjà à la recherche d’un emploi – de la rédaction d’un CV et de la rédaction de lettres de motivation à l’obtention d’un diplôme reconnu en Belgique, etc."

Il existe plusieurs manières de s’inscrire auprès d’Actiris.

Inscription en ligne sur my.actiris.brussels. Il est possible de prendre rendez-vous dans l’une des 18 agences Actiris réparties dans tout Bruxelles. Vous pouvez prendre rendez-vous en français ou en néerlandais en appelant le numéro vert 0800 35 123. Si vous ne parlez aucune de ces langues, demandez à de l’aide. Aussi, depuis juillet, des traducteurs ukrainiens interviennent dans les agences d’Ixelles et de Saint-Josse pour faciliter votre inscription chez Actiris. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne.

https ://www.actiris.brussels/fr/citoyens/ukraine/