Recherche musiciens et choristes pour jouer dans une piscine

Jadis, on s’y baignait, elle était d’ailleurs l’une des plus belles piscines de France. Aujourd’hui on s’y balade et y admire de splendides œuvres. Depuis 2001, la Piscine Art Déco de Roubaix est devenu un Musée d’Art et d’Histoire. Des peintures, sculptures, textiles d’exception, des céramiques, des dessins, y sont exposés en permanence. Le musée vient juste de rouvrir après 6 mois de fermeture pour la construction d’une extension de 300 m2. La Piscine s’étend désormais sur 8000 m2.