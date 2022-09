Recherché, le fondateur de la cryptomonnaie Terra dit ne pas être en fuite

Samedi, la police de Singapour (SPF) a indiqué par e-mail en réponse à une requête de l'AFP que "Do Kwon n'est actuellement pas à Singapour". "La SPF assistera l'Agence de police nationale coréenne (KNPA) dans le cadre de notre législation nationale et de nos obligations internationales", indique le bref communiqué sans plus de détails.

Le journal singapourien Straits Times a rapporté que le permis de travail de Do Kwon à Singapour devait expirer le 7 décembre. Selon ce média, il avait apparemment demandé le renouvellement de ce permis, mais la procédure aurait été rendue impossible en raison de l'annulation de son passeport par Séoul.

Effondrement du Terra

En avril 2022, la valeur du Terra avait atteint son plus haut niveau. Selon CoinMarketCap, il était alors le quatrième stablecoin le plus important et la dixième principale cryptomonnaie en termes de valeur marchande.

Mais en mai le Terra a perdu plus de la moitié de sa valeur en 24 heures, semant un vent de panique dans un marché des cryptoactifs déjà fébrile.

Très vite, le stablecoin et son jeton jumeau Luna sont tombés à zéro, entraînant des pertes de plus de 500 milliards de dollars sur le marché et frappant du même coup toutes les économies de nombreux petits investisseurs.

Les autorités sud-coréennes ont depuis ouvert plusieurs enquêtes criminelles autour de cette affaire.