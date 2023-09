Recherche d'emploi : la lettre de motivation va-t-elle disparaître à cause de ChatGPT ?

S’il y a bien un rituel auquel les employeurs sont habitués, c’est l’envoi d’un CV, couplé donc à une belle lettre de motivation. Surtout en cette période de rentrée qui rime aussi avec entrée dans le monde du travail des nouveaux diplômés. Un rituel, c’est vrai est ancien, mais si le fond de son CV et de sa lettre de motivation n’a pas changé bien la forme, elle a bel et bien changé.

Premier constat, la lettre de motivation qui accompagne souvent ces CV va sans doute mourir de sa belle mort. On se posait déjà la question depuis quelques années, car les candidats se rendaient compte que bien souvent, leur recruteur n’avait même pas lu cette lettre, lui posait des tas de questions auxquelles la lettre répondait déjà et que c’était donc bien souvent juste une case à cocher avant de publier l’offre d’emploi. Mais ce qui risque surtout de tuer définitivement la lettre de motivation, c’est ChatGPT. Les candidats ne sont pas idiots. Ils savent qu’avec l’intelligence artificielle, ils peuvent aujourd’hui rédiger en 30 secondes la meilleure des lettres de motivation qui soit. Et c’est ce que certains d’entre eux font déjà aujourd’hui. L’aide de ChatGPT ne peut être que temporaire et qu’elle peut, et ça c’est important, accélérer une prise de rendez-vous, ce qui n’est déjà pas si mal. Mais il n’y a rien à faire. À un moment donné, le candidat ou la candidate sera en tête à tête avec son éventuel futur employeur. Et là, il faudra bien répondre aux questions sans l’aide de ChatGPT...