Réchauffez l'ambiance de vos extérieurs en fabriquant des lanternes en bois

Avec des tasseaux qu'on va transformer en lanternes. On va commencer par couper quatre morceaux de même longueur. C'est ce qui va déterminer la hauteur de notre lanterne. Maintenant, on va s'occuper de la largeur. On va juste faire attention que la distance entre les deux montants soit un multiple de trois. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Il nous faudra huit morceaux. Une fois qu'on a tous les morceaux, et bien il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Je reviens sur mon histoire de multiples de trois. Eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir faire un sol et que les tasseaux rentrent tout seuls. On peut comme ça créer une base pour fabriquer des lanternes de toutes les tailles. Il y a quand même encore un petit travail de ponçage. On va pouvoir à présent les accessoiriser. On peut faire une poignée avec de la corde. On va simplement faire un nœud aux extrémités et on va y mettre un clou. Ça marche aussi avec un morceau de bois. Pour varier les styles, on va pouvoir utiliser par exemple des tiges en métal. On va les croiser comme ceci.