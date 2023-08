Réchauffement climatique : un monde à +2° C, ça ressemble à quoi ?

Dans le dernier épisode du PODCAST "Le Tournant", nous nous posons cette question à propos du changement climatique : y a-t-il vraiment une grande différence entre un monde qui se réchauffe à +1,5° et un monde qui se réchaufferait à +2°… et le moins que l’on puisse dire c’est que ce " petit " demi-degré pourrait fortement changer la donne.

Explications et état du réchauffement climatique en 2023

Premier arrêt du podcast, chez le climatologue François Massonnet (chercheur à l’UCLouvain et au FNRS) qui commence par rappeler que lorsqu’on donne ces repères de températures, ce sont des moyennes.

"Une moyenne, ça peut être trompeur et cacher de bien grandes différences : par exemple, aujourd’hui alors que l’on est à 1,1° d’augmentation des températures moyennes on sait que ça signifie + 0,9° sur les océans (qui se réchauffent moins vite) et 1,6° sur les continents."

Mais il y a d’autres variations majeures en fonction des zones du globe et des saisons : "L’Arctique, par exemple, se réchauffe beaucoup plus vite que le reste du globe. Tout simplement parce que la glace fond. D’habitude elle renvoie une bonne partie de l’énergie du soleil directement vers l’espace, mais quand cette glace disparaît… Toute l'activité humaine en serait affectée.

C’est le système terre qui absorbe la chaleur. Du coup, on estime qu’actuellement le rythme de réchauffement de l’arctique est 3 à 4 fois plus rapide que sur le reste de la planète !".

Et demain alors ? Que changerait un scénario à +2° par rapport à un scénario qui, lui, resterait dans les clous de l’accord de Paris ? Pour répondre à ces questions, François Massonnet convoque une approche originale (la story-line) qui nous raconte une même journée type… le 20 juillet 2050, dans un monde à +1,5° et dans un monde à +2°.

"Par exemple dans le monde à +1,5° on serait au milieu d’une vague de chaleur de 5 jours, avec des pics à 45°… Dans le monde à +2° on serait au milieu d’une vague de chaleur de 10 jours avec des pics à 47° et ce serait déjà la deuxième vague de chaleur de l’été, alors que la première a déjà fortement éprouvé nos corps ".

Et ce n’est pas tout : " On peut imaginer aussi que dans le scénario à +2°, on dormirait beaucoup moins bien parce que l’air serait plus humide (on sait qu’avec le réchauffement, l’air pourra contenir plus d’humidité) et que donc notre organisme aurait du mal à réguler sa température… etc. etc.".

Ceci n’est qu’un court résumé de cet exercice de projection dans un monde plus chaud. Cet épisode du Tournant évoque aussi les différences majeures d’exposition au réchauffement en fonction des générations et des zones géographiques. Un document important à découvrir sur Auvio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.