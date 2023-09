Réchauffement climatique : "Seuls 15% des objectifs de développement durable sont en bonne voie de réalisation"

Entre 1970 et 2021, près de 12.000 catastrophes liées aux conditions météorologiques, au climat et à l’eau ont été enregistrées, causant plus de 2 millions de décès et 4,3 billions de dollars de pertes économiques. Plus de 90% de ces décès et 60% de ces pertes économiques ont touché les économies en développement, sapant ainsi les efforts de développement durable.

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, ce qui rend difficile la réduction de l’écart des émissions nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C, voire de préférence à 1,5°C, les émissions de CO2 doivent être réduites de 30% à 45% d’ici 2030, avec une transition vers le zéro CO2 d’ici 2050. Des transformations à grande échelle, rapides et systémiques sont nécessaires.

Le rapport "United in Science" souligne l’urgence d’une action coordonnée à l’échelle mondiale pour atténuer les effets du changement climatique et pour progresser vers la réalisation des ODD. Les sciences climatiques et les services météorologiques jouent un rôle vital dans cette entreprise, offrant des solutions concrètes pour relever les défis auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui. Si nous voulons garantir un avenir durable pour tous, il est essentiel de mettre en avant ces sciences, de renforcer la coopération internationale et de prendre des mesures immédiates pour lutter contre le changement climatique.