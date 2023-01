Réchauffement climatique : quel visage pour les forêts wallonnes de demain ?

A quoi vont ressembler nos forêts de demain ? La question se pose en raison du réchauffement climatique. Sécheresses, maladies, certains arbres souffrent. Le réchauffement climatique bouleverse donc aussi nos forêts et les arbres qu'elles abritent. Il faut donc trouver des solutions et imaginer de nouvelles forêts et de nouvelles essences plus résistantes et plus résilientes.

C'est justement l'objectif du projet "Trees for future", porté par la Société royale forestière de Belgique. Il vise a expérimenter de nouvelles essences d'arbres en Wallonie, et plus généralement en Belgique. L'objectif : permettre à nos forêts de mieux s'adapter au réchauffement climatique dans les décennies à venir.

Les effets du réchauffement climatiques dans les forêts wallonnes sont déjà bien visibles. C'est le cas avec les scolytes qui attaquent et dévastent les épicéas. Le petit insecte fait des ravages depuis plusieurs années, notamment dans les forêts ardennaises. Les hêtres, les frênes et les chênes souffrent aussi de ce bouleversement climatique.

La solution viendra peut-être d'essences d'arbres venues de latitudes plus méridionales, comme le cèdre de l'Atlas ou encore le pin de Corse ou de Bosnie. C'est ce que teste le projet "Trees for future" sur différentes parcelles. La diversification d'essences sera peut-être aussi une des clés dans des forêts wallonnes assez peu diversifiées.