Réchauffement climatique : quel impact sur notre santé ?

Les vagues de fortes chaleurs ne sont elles aussi pas sans inconvénients sur nos corps, qui sont ce qu’on appelle homéotherme, c’est-à-dire qu’ils sont programmés pour se maintenir à une température de 36,9 °C. Pour ce faire, nous sommes équipés de récepteurs qui gardent 24h/24 notre cerveau informé de la température à la surface et à l’intérieur de notre corps. C’est ainsi qu’en cas d’effort ou de canicule, nous commençons à transpirer pour nous rafraîchir. Le problème étant que la sueur ne pourra pas s’évaporer, si les conditions météorologiques ne le permettent pas.

En effet, la déperdition de chaleur ne pourra se faire si la température extérieure excède les 35 °C et que le taux d’humidité oscille entre 80 et 100%. Dès lors, notre organisme ne sera plus en mesure de réguler sa température, et ne pourra donc plus fonctionner convenablement. Ainsi, une personne dont la température atteint les 40 °C risquera de subir un dysfonctionnement du système cardiovasculaire ou du système nerveux central, et à plus fortes raisons s’il s’agit d’une personne âgée, en surpoids ou souffrant d’une maladie chronique.