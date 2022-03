Réchauffement climatique : pour l’ONU, le monde avance "les yeux fermés vers la catastrophe climatique"

La Chine et l’Inde, qui dépendent toutes deux fortement du charbon, ont refusé d’adhérer pleinement à l’objectif de 1,5°C et de fixer des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions à court terme.

"La bonne nouvelle", a-t-il nuancé, "c’est que tous les gouvernements du G20 – y compris la Chine, le Japon et la Corée – ont accepté de ne plus financer le charbon à l’étranger".

"Ils doivent maintenant de toute urgence faire de même chez eux", a plaidé Antonio Guterres.

La bonne nouvelle, c’est que tous les gouvernements du G20 – y compris la Chine, le Japon et la Corée – ont accepté de ne plus financer le charbon à l’étranger

Il incombe aux nations riches de fournir l’argent, la technologie et le savoir-faire nécessaires pour aider les économies émergentes à éliminer le charbon de leurs portefeuilles énergétiques, a-t-il ajouté, citant l’exemple d’un accord novateur conclu avec l’Afrique du Sud, dévoilé lors de la COP26 à Glasgow.