Réchauffement climatique : où et quand ont commencé les records de chaleur ?

Le changement climatique est une réalité et il nous affecte tous… mais pas de la même façon. Au Nord, l’Arctique se réchauffe environ quarante fois plus vite que le reste du monde. En Antarctique, la situation est également critique car la neige, en fondant, devient plus foncée. Par conséquent, elle réfléchit moins les rayons du soleil, absorbe davantage de chaleur (puisqu’elle est plus foncée) et fond plus vite, on dit donc que son albédo diminue.

Dans notre émission Quel Temps pour la Planète de ce jeudi, vous avez pu découvrir une animation reprenant les anomalies climatiques depuis 1880 à travers le monde. C’est peut-être passé un petit peu vite, alors revenons-y.

Dans cette animation, on voit d’entrée que les plus grosses anomalies se situent au pôle Sud. Mais dans les premières années, les anomalies vont aussi bien dans le froid que dans le chaud. Au fur et à mesure des années et des décennies, on voit que les anomalies se déplacent toujours plus vers la chaleur et restent moins marquées en se rapprochant de l’Équateur.