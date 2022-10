Réchauffement climatique : les ours doivent jeûner plus longtemps

Les ours attendent impatiemment le retour du froid. Mais d’ici là, ils n’ont plus accès à aucune de leurs proies favorites : les phoques. Avec le réchauffement climatique, cette période pendant laquelle il doit jeûner s’allonge d’année en année…

"Pendant ce temps, il va perdre entre un et deux kilos par jour. Ces ours peuvent tenir jusqu’à 180 jours, pas davantage, sinon c’est problématique." explique Geoff York, spécialiste des ours polaires, directeur du programme de sauvegarde chez Polar Bears International.

L’Arctique se réchauffe 4 fois plus rapidement que le reste du monde. Depuis les années 80, la population d’ours polaire est en chute libre. Et selon une association de défense de l’environnement, il pourrait même très rapidement disparaître de la surface de la planète.