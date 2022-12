Réchauffement climatique : les insectes ravagent toujours plus au nord les forêts boréales

"C'est un phénomène bien connu : les scolytes des conifères sont l'une des espèces qui profitent le plus du réchauffement climatique pour se répandre", dit Markus Melin. Ces coléoptères choisissent les arbres déjà affaiblis par des étés torrides et manquant d'eau tandis que les hivers de plus en plus chauds et l'absence de sols gelés rendent difficile la protection des arbres face aux tempêtes.

De plus, le climat de plus en plus chaud accélère le cycle de vie des scolytes.

"Leur taux de mortalité baisse et ils se reproduisent bien plus vite."

S'ils choisissent d'abord les arbres les plus faibles, une fois devenus très nombreux, les scolytes s'en prennent aux arbres en bonne santé. Si les gardes forestiers ne réagissent pas à temps en retirant les arbres les plus faibles, "tout d'un coup, les scolytes, devenus très nombreux, sont en mesure de s'en prendre aux arbres en bonne santé", explique Markus Melin, "accélérant le cycle de la destruction".