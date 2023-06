Réchauffement climatique : le Tour de France en juillet est-il en sursis ?

À l’aide de témoignages, d’images d’archives et de données climatiques inédites, Décrypte, l'équipe data et fact-checking de la RTBF, vous propose de parcourir les routes de France pour remonter le fil du réchauffement climatique. Entre bilan climatique de 120 ans de Grande Boucle et regard vers l’avenir. Avec cette question centrale : si le réchauffement s’intensifie, pourra-t-on toujours courir le Tour en juillet en toute sécurité ? Réchauffement climatique, Tour de France, Cyclisme, Environnement, Éco-responsabilité, Changement climatique, Cyclisme durable, Tour de France vert, Dérèglement climatique, Vélo écologique, Émissions carbone, Cyclisme pro, Pro Tour, Cyclisme santé, Transition énergétique, Éco-Tour de France, Climat et sport, Impact climatique, Adaptation climatique, Gestion de l'eau, Tour de France carbone neutre, Cyclistes contre le changement climatique, Économie verte, Pollution atmosphérique, Sports verts, Course à énergie propre, Solutions climatiques, Biodiversité, Tour de France climatique, Effet de serre, Impact environnemental, Courses cyclistes, Sensibilisation climatique, Cyclisme climat, Mobilité durable, Émissions zéro, Actions climatiques, Cyclisme urbain, Championnat du climat, Espace vert, Activisme cycliste, Voie verte, Activisme sportif, Événements sportifs verts, Défi climatique, Sports climatiques, Cyclisme et réchauffement, Transition cycliste, Sports à faible empreinte carbone.