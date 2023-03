Réchauffement climatique : le pire scénario du GIEC expliqué aux enfants

Imaginez : nous sommes en 2050. Avec le réchauffement climatique, l'air est devenu tellement chaud et humide à New Delhi, la capitale de l’Inde, qu’il n’est plus possible de survivre dans ces conditions extrêmes. 15 millions d’Indiens ont donc dû abandonner leur lieu de vie. Et ce n’est pas tout : en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique aussi, des centaines de millions de gens quittent leur région et deviennent des réfugiés climatiques.

Cet horrible scenario n’est pas le pitch d’un nouveau film de science-fiction mais c’est le genre de catastrophe qui pourrait arriver si nous n’agissons pas.

C’est ce que dit un rapport du GIEC, le groupe d’experts du climat qui représente presque 200 pays dans le monde.

Ce rapport qualifié de guide pour la survie de l’humanité montre clairement que nous, les humains, sommes les seuls responsables du réchauffement climatique.

Pour limiter le réchauffement de la planète, le GIEC recommande que les pays soient neutres en carbone d’ici 20 ans c’est-à-dire qu’ils puissent absorber autant de gaz polluants qu’ils en produisent. Pour y arriver, il faut encore faire beaucoup d’efforts.