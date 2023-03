Réchauffement climatique : le GIEC pratique la pensée unique. Vrai ou faux ?

Lorsque les chapitres ont été élaborés par les auteurs, le projet de rapport est soumis à toute personne dans le monde qui souhaite communiquer des remarques. Bien sûr, il faut disposer, tout de même, d’un minimum de compétences scientifiques. Mais l’idée est simple : plus le texte du rapport est mis en débat, plus il sera solide en fin de processus. Et c’est bien le but en sciences.

Ces examinateurs, on les appelle les experts "reviewers". Pour la 5e version du rapport (2014), plus 142.000 commentaires ont été émis par plus de 3400 experts-reviewers. Le règlement du GIEC oblige les auteurs à répondre aux commentaires des experts-reviewers. Et si vous êtes curieux, sachez que pour la sixième version du rapport, leur liste et leurs qualifications sont même disponibles en ligne.