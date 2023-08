Réchauffement climatique : le CO2 reste-t-il vraiment peu de temps dans l’atmosphère ?

Pour comprendre les raisons de cette affirmation (qui, disons-le tout de suite, est exacte, mais très partielle), nous devons nous pencher sur les éléments dont le CO2 est composé. Comme son nom l’indique, le CO2 contient un atome de carbone et de deux atomes d’oxygène.

Dans la nature, le cycle du carbone se répète constamment. Si nous brûlons du bois, le carbone (C) qu’il contient se combine avec l’Oxygène de l’air pendant la combustion (O2). C’est ainsi que du CO2 est produit et s’élève du feu dans l’atmosphère.

Mais une autre opération naturelle, la photosynthèse, permet aux plantes de capturer ce CO2 et de réaliser l’opération inverse. Les plantes émettent de l’O2 et récupèrent le carbone (C) pour grandir.

Si nous abattons un jour un arbre pour le brûler, le feu va à nouveau émettre du CO2. Et la boucle est bouclée.

De leur côté, les océans font la même chose : ils captent du CO2 et en émettent. Dans ces deux cycles naturels, celui de la photosynthèse et de l’échange de CO2 par l’océan, le CO2 reste en moyenne 5 ans dans l’atmosphère.